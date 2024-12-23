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Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة

السعودية v اليمنالسعوديةكأس الخليجاليمن

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة هامة للمنتخب السعودي، عندما يواجه نظيره اليمني ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل الأخضر المباراة وعينه على الفوز فقط، لمصالحة جماهيره بعد السقوط في المباراة الأولى أمام البحرين، على الجانب الآخر، يطمح لاعبو المنتخب اليمني، تحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام الأخضر بعد السقوط في الجولة الأولى أمام العراق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:25 بتوقيت السعودية، 18:25 بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
السعودية - اليمنالأربعاء 25 ديسمبر 2024،
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		SSC NEWSفهد العتيبياستاد جابر مبارك الحمد الصباح
سليمان الشريف
الكويت الرياضيةعلي سعيد
الكويت الرياضية 2-
دبي الرياضيةعبد الله السعدي
الكأس 1خالد الحدي
عمان الرياضية‏راشد الشيذاني
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
البحرين الرياضيةعلي سعيد
الرابعة 1-
الرابعة 2-

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىنواف العقيدي
خط الدفاعياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغنام
خط الوسطمحمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي
خط الهجومعبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف

تشكيل اليمن المتوقع أمام المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىمحمد أمان
خط الدفاعرضوان الحبيشي - حمزة الريمي - أحمد ناصر - رامي الوسماني
خط الوسطأسامة عنبر - عمر جولان
خط الهجومعبد الواسع المطري - محمد هاشم - عبد المجيد صبارة - ممدوح بن عجاج
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