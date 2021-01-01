موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد منتخب اليمن في التصفيات المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف المنتخب السعودي في يونيو القادم شقيقه اليمني في تصفيات كأس العالم 2022.

فاز الأخضر في آخر مبارياته على منتخب فلسطين بخماسيةٍ نظيفة، ليصعد مباشرةً إلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان الوصيف، ويقترب من حسم التأهل لكأس آسيا، والانتقال للدور التالي في تصفيات المونديال.

أما منتخب اليمن، فقد مُني بخسارته الثانية في التصفيات على يد سنغافورة في نوفمبر الماضي، وسيدخل مباراة المنتخب السعودي وفي جعبته 5 نقاطٍ فقط، ليتواجد في المركز الرابع وقبل الأخير في المجموعة، بفارق نقطة عن فلسطين المتذيل ونقطتين عن المنتخب السنغافوري الثالث.

فيديو: شاهد أهداف مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2022

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليمن في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة السعودية واليمن؟

موعد مباراة السعودية واليمن هو يوم الخميس 3 يونيو 2021، الموافق 22 شوال 1442 هجريًا.

لم يتحدد موعد المباراة بشكلٍ نهائي في ذلك اليوم حتى الآن، كذلك لم يتحدد الملعب الذي سيستضيفها.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن؟

تمتلك مجموعة قنوات السعودية الرياضية حقوق إذاعة مباراة السعودية واليمن في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.