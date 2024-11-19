موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد البحرين في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة....

يتطلع المنتخب السعودي لبدء تجربة جديدة يتمنى أن يوافقه النجاح فيها، حين يخوض غمار بطولة كأس الخليج "خليجي 26" التي يمني الأخضر النفس بالفوز بها.

يأتي الأخضر بعد مرحلة متذبذبة في تصفيات كأس العالم 2026 ورحيل مدربه السابق روبرتو مانشيني وتعيين هيرفي رينارد محلًا له، ليحمل آمال الأخضر في الفترة القادمة.

في خضم هذه الحالة، يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني على ملعب جابر الأحمد في الكويت التي تستضيف بطولة خليجي 26.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في الجولة الأولى من مجموعات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة المنتخب السعودي والبحرين في كأس الخليج العربي 26 ؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والبحرين في خليجي 26 هو يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في كأس الخليج العربي 26 ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 26 على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية