تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب السعودية، نظيره الياباني، في ملعب الجوهرة المشعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

يدخل رجال المدرب روبرتو مانشيني المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر المشاركة بها.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا عبر قنوات بي إن سبورتس وداخل المملكة يمكنك المشاهدة عبر قناة SSC.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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