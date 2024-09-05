تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب السعودية، ضيفًا على نظيره الصيني، في ملعب داليان سيووان ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

يدخل رجال المدرب روبرتو مانشيني المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر التتويج بها.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الصين في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، على ملعب داليان سيووان.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا شبكة قنوات SSC..

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