موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 لحساب دور الـ 16 من البطولة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ملعب المدينة التعليمية، مباراة من العيار الثقيل تجمع المنتخب السعودي، امام كوريا الجنوبية، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس آسيا 2023.

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ويدخل الأخضر السعودي المباراة، بعد تصدره لمجموعته بفوز على عمان ثم قيرغيزستان، قبل أن يتعادل مع تايلاند سلبيًا في الجولة الأخيرة.

وسيطمح الأخضر بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم روبيرتو مانشيني، لمواصلة الانتصارات والمضي قدمًا في البطولة، لاستكمال رحلة البحث عن اللقب الغالي.

أما المنتخب الكوري الجنوبي، فيدخل المباراة بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته، بعد فوز على البحرين، وتعادلين أمام الأردن وماليزيا.

في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد كوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 ؟

تقام مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

وتم تغيير اسم القنوات لتصبح beIN Asian Cup، وسوف يتم نقل المباريات على 3 قنوات منها واحدة باللغة الإنجليزية.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فسوف يتم إذاعة المباراة عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.



المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - كوريا الجنوبية الثلاثاء 30 يناير 2024

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC

beIN Asian Cup المدينة التعليمية

تشكيل المنتخب السعودية المتوقع ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023:

الخطة 4-3-3

أحمد الكسار

سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي

عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري

سالم الدوسري، فراس البريكان، سامي النجعي.

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