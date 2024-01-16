تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2023 لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات..

سيواصل المنتخب السعودي حملته للوصول إلى لقبه الرابع في كأس آسيا حين يواجه منتخب قيرغيزستان في مباراة يفترض أن تكون في متناول "الأخضر" بسهولة.

ويطمح السعوديون لإثبات أنفسهم كفريق من بين أفضل الفرق المرشحة للتتويج بالبطولة، ولذلك لا يريدون خسارة أي نقاط في المجموعة.

في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد قيرغيزستان والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2023 ؟

تقام مباراة المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2023 يوم الأحد 21 يناير 2024 على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

وتم تغيير اسم القنوات لتصبح beIN Asian Cup، وسوف يتم نقل المباريات على 3 قنوات منها واحدة باللغة الإنجليزية.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فسوف يتم إذاعة المباراة عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.





المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق السعودية - قيرغيزستان الأحد 21 يناير 2024

20:30 السعودية

21:30 الإمارات SSC

beIN Asian Cup أحمد بن علي عيسى الحربين

تشكيل المنتخب السعودية المتوقع ضد قيرغيزستان في كأس آسيا 2023

من المتوقع أن يعتمد روبيرتو مانشيني على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

أحمد الكسار

سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي

عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري

صالح الشهري، سالم الدوسري، سامي النجعي.