موعد مباراة المنتخب السعودي الافتتاحية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي الافتتاحية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

بعد أن أنهى المنتخب السعودي مرحلة الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، بخوض مباراة ودية أخيرة أمام كرواتيا خلال المعسكر الذي يقوده الفرنسي هيرفي رينارد والتي انتهت 1-0 للكروات وصيفي العالم 2018 بهدف متأخر لكراماريتش، يستعد محبو الأخضر إلى المباراة المرتقبة ضد الأرجنتين في افتتاج كأس العالم.

"الأخضر" بدأ سلسلة وديات أكتوبر بالفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، ثم تعادل أمام ألبانيا بهدف لكل منهما في المباراة الودية الثانية، كما استمرت سلسلة التعادلات بنتيجة سلبية أمام هندوراس في المباراة الثالثة، قبل أن يحقق المنتخب السعودي الفوز على أيسلندا بهدف دون رد في المباراة الرابعة، وتعادل بهدف لمثله أمام بنما.

الأخضر السعودي وصل إلى المرحلة الأخيرة في استعداداته لكأس العالم 2022، معسكر "أكتوبر" بدأ بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد الذي يستهدف الوصول لأعلى درجات الانسجام برفقة الأخضر قبل المونديال.

ويخوض المنتخب السعودي غمار منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه، الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

معسكر أكتوبر كان المحطة الأخيرة في تحضيرات "الأخضر"، والذي خاض خلاله المنتخب السعودي ست مباريات ودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

جدول مباريات المنتخب السعودي للتحضير إلى كأس العالم 2022

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي الافتتاحية أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في كأس العالم؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين هو الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، على ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد الأرجنتين؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.