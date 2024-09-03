تعرف. على موعد موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة ضد منتخب إندونيسيا ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل "الأخضر" المباراة وعينه على النقاط الثلاثة داخل الديار لحجز الصدارة منذ البداية في هذه المرحلة الحاسمة تصفيات كأس العالم.

خاصة في وجود منتخب السعودية في المجموعة الثالثة القوية التي تضم أيضاً كلً من الصين، البحرين، أستراليا واليابان.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

تذيع قنوات الكأس وقنوات "بي إن سبورتس" مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمكنك متابعة لقاء منتخب السعودية والمنتخب الإندونيسي عبر قناة ALKASS 1 بتعليق سمير المعيرفي، أو عبر قناة beIN Sports 3 بتعليق علي سعيد الكعبي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق السعودية - إندونيسيا الخميس 5 سبتمبر 2024

21:00 السعودية ومصر beIN Sports 3

ALKASS 1 مدينة الملك عبد الله الرياضية علي سعيد الكعبي

سمير المعيرفي

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام إندونيسيا في تصفيات كاس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مانشيني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3