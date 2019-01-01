موعد مباراة المغرب ضد موريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب المغرب ضد منتخب موريتانيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

أحمد جمال

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية وعشاق كرة الشمال الأفريقي مباراة قوية في افتتاحية المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون بين منتخب المغرب ومنتخب موريتانيا يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الأول 1441 هجرياً.

خاض منتخب أسود الأطلس ثاني مباراة وديه له في التوقف الأخير وكانت أمام النيجر، واستطاعوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، قبل أن يلتقي مع المنتخب الليبي على الملعب الشرفي بوجدة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقد خاض أيضاً مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو والتي هُزموا فيها بهدف دون رد على ملعب استاد مراكش الدولي، ولكنها لم تكن تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، بل كانت تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد الذي انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي، ثم كانت المباراة الآخيرة ضد منتخب الجابون، والتي هُزم فيها المنتخب المغربي بنتيجة (3-2).

على الجانب الآخر خاض المنتخب الموريتاني مباراة ودية ضد تونس وهُزم فيها بهدف دون رد، قبل أن يلتقي مع المنتخب الليبي على استاد الشيخة، وأنتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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موعد مباراة المغرب ضد موريتانيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس ضد ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021