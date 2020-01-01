موعد مباراة المغرب ضد الكونغو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر القادم، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل؟

يلتقي المنتخب المغربي مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020 على ملعب ستاد مولاي عبد الله بالمغرب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدار البيضاء، وهى مباراة ودية ثانية بعد فوز أسود الأطلسي على المنتخب السنغالي بنتيجة 3-1، في إطار إستعدادات كل من المنتخبين قبل استئناف مباريات تصفيات بطولة الأمم الإفريقية القادمة المقامة في الكاميرون.

ويواصل مدرب منتخب المغرب تقديم أوراق جديدة ووجوه جديدة للمنتخب بعد دفعه بعدة وجوه جديدة في مباراة السنغال مثل أيمن برقوق، وسامي ماي، وسليم أملاح، ويسعى المدير الفني لتقديم مفاجأة في المباراة القادمة والدفع باللاعب الواعد محمد غرس الله المحترف بنادي سالفون براتيسلافا السلوفاكي.

أما عن موقف المنتخب الكونغولي في المجموعة الرابعة فهو يحتل المركز الثالث من تعادلين في مباريتين، بينما يحتل أسود الأطلسي صدارة المجموعة الخامسة برصيد ٤ نقاط، وتعد تلك المباراة هامة لكلا الفريقين للإستعداد لمواصلة مبارايات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بعد توقف النشاط الكروي لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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ما هو موعد مباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية؟

موعد مباراة المغرب ضد الكونغو الودية هو يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، الموافق 26 صفر 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية؟

ستذاع مباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية الودية على قناة الرياضية المغربية، وسيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع خدمة البث المباشر للمباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المغرب - الكونغو الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

19:00 المغرب، 20:00 مصر Arryadia SD/HD ملعب الأمير عبد الله

قائمة منتخب المغرب ضد الكونغو الديموقراطية

يتواجد في قائمة المغرب لمباراة ا لكونغو عدد من النجوم البارزة في الدوريات العربية والدوريات الأوروبية، أبرزهم ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، ورومان سايس نجم وولفرهامبتون، وحكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، وأشرف حكيمي نجم الإنتر الإيطالي، وأشرف بنشرقي نجم الزمالك.

وكان من المقرر أن يتواجد في قائمة منتخب المغرب نجم برشلونة السابق وإشبيلية الحالي منير الحدادي، الذي سبق له اللعب لمنتخب إسبانيا، لكن الفيفا منع مشاركته في اللحظات الأخيرة قبل مباراة السنغال.

قائمة المغرب:

حراسة المرمى: منير المحمدي - ياسين بونو.

منير المحمدي - ياسين بونو. الدفاع: رومان سايس - حمزة منديل - أشرف لزعر - يونس عبد الحميد - نايف أجيرد - عصام شبكي - سامي ماي - سفيان شكلة.

رومان سايس - حمزة منديل - أشرف لزعر - يونس عبد الحميد - نايف أجيرد - عصام شبكي - سامي ماي - سفيان شكلة. الوسط: حكيم زياش - عمر القدوري - سفيان أمرابط - أسامة طنان - سليم أمال الله - أيمن برقوق - نسيم بوجلاب - إدريس صديقي.

حكيم زياش - عمر القدوري - سفيان أمرابط - أسامة طنان - سليم أمال الله - أيمن برقوق - نسيم بوجلاب - إدريس صديقي. الهجوم: يوسف العربي - يوسف النصيري - أشرف حكيمي - أشرف بنشرقي - محمد رارسالا.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

من المتوقع أن يبدأ خليلوجيتش ببونو في حراسة المرمى، حمزة منديل وسايس وشبكي في الدفاع، أمرابط وأمال الله وبرقوق وحكيمي في الوسط، زياش والعربي وبنشرقي في الهجوم.

التشكيل | 3-4-3

ياسين بونو

حمزة منديل - رومان سايس - عصام شبكي

سفيان أمرابط - أيمن برقوق - سليم أمال الله - أشرف حكيمي

أشرف بنشرقي - يوسف العربي - حكيم زياش