موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري المؤجلة من الجولة 30 لمنافسات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة..

يختتم الأهلي مبارياته في الدوري المصري لموسم 2022-2023، وذلك حين يحل ضيفًا على المصري البورسعيدي، في المباراة المؤجلة من الجولة 30 والتي ستقام على استاد برج العرب.

الأهلي، بطل الدوري المصري لموسم 2022-23، يأمل أن يختتم مشواره في المسابقة بأفضل طريقة ممكنة وإنهاء الموسم دون خسارة.

أما المصري، فيدخل المباراة وهدفه تعويض ما فاته بعدما خسر لقب كأس الرابطة المصرية للمحترفين بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1 في النهائي.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 82 نقطة، وحقق بالفعل لقب الدوري المصري، لكنه خسر في مباراته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، فيما يأتي المصري في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري، المؤجلة من الجولة 30 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟

موعد مباراة المصري والأهلي المؤجلة من منافسات الجولة 30 في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم الأربعاء 26 يوليو 2023 على استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟

تذاع مباريات الدوري المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2022-2023 على شاشتها.