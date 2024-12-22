موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري في الجولة السادسة من الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يعود الأهلي، للمنافسات المحلية بعد نهاية مشواره في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، ومواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، عندما يحل ضيفًا على المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري 2024-2025.

ويدخل الأهلي، المباراة بهدف مصالحة جماهيره بعد الخروج من نصف نهائي كأس القارات للأندية، ويطمح إلى العودة لطريق الانتصارات في الدوري، من أجل الاقتراب من القمة.

على الجانب الآخر المصري هذا الموسم يمر بمرحلة جيدة، وسيحاول الحفاظ على نتائجه الإيجابية أمام المارد الأحمر، للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري.

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ويتصدر المصري، ترتيب الدروي برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث ومعه 8 نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام سموحة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة المصري والأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على ستاد برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.