موعد مباراة الكويت ضد عمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الكويت ضد عمان في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24 التي تستضيفها قطر في إطار مباريات المجموعة الثانية..

يتهيأ ستاد عبد الله بن خليفة لاحتضان المباراة المرتقبة بين منتخبي عمان والكويت في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الخليج في نسخته رقم 24 والذي يقام على الأراضي القطرية حالياً، ومن المقرر أن تقام يوم السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 ربيع الأخرة 1441 هجرياً.

يرغب منتخب عمان في تحقيق الفوز من أجل زيادة حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، بعد أن كان حامل اللقب قد تعادل في الجولة الأولى سلبياً أمام نظيره البحريني وهي نتيجة لم تخدم كلا الطرفين، ولكنها حافظت على فرصتهما قائمة.

في المقابل تمكن المنتخب الكويتي من تحقيق بداية أكثر من ممتازة عندما تغلب على الأخضر السعودي بنتيجة رائعة عقب التغلب عليهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما منحه صدارة المجموعة الثانية مبكراً وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، ويحتاج للفوز في الجولة الثانية من أجل التأهل رسمياً.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الكويت ضد عمان ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة الكويت ضد عمان والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الكويت - عمان ستاد عبدالله بن خليفة السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الآخر 1441،

20:30 العراق، 21:30 الإمارات لم يحدد بعد KSA SPORTS HD

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الغيابات والتشكيل المتوقع للكويت

من المتوقع أن يحافظ المنتخب الكويتي على التشكيلة الأساسية التي قادت لتحقيق فوز رائع في الجولة الأولى على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مع الدفع بكل العناصر التي شاركت في ضربة البداية.

يعتمد المدبر ثامر عناد على طريقة لعب 4/4/2، سيدفع بحميد القلاف في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سامي الصانع، فهد الهاجري، فهد حمود ومشاري غنام في خط الدفاع، بينما سيقود كلا من يوسف ناصر وبدر المطوع هجوم الأزرق.

التشكيل | 4-4-2

حميد القلاف

سامي الصانع - فهد الهاجري - فهد حمود - مشاري غنام

عبد الله البريكي - فهد الأنصاري - سلطان العنزي - أحمد الظفيري

بدر المطوع - يوسف ناصر

الغيابات والتشكيل المتوقع لعمان

من المنتظر أن يبدأ أروين كومان بنفس التشكيل الذي اعتمد عليه في مواجهة البحرين، وذلك بطريقة لعب 4/2/3/1 وفيها سيتواجد فايز الرشيدي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي سعد سهيل، عمران الحيدي، محمد المسلمي وعلى البوسعيدي، والثنائي محمد الغافري وحارب السعدي في وسط الملعب.

في المقدمة هناك الثلاثي أحمد كانو، المنذر العلوي، محسن جوهر وأمامهم محسن الغساني.

التشكيل | 4-2-3-1

فايز الرشيدي

سعد سهيل - عمران الحيدي - محمد المسلمي - علي البوسعيدي

محمد الغافري - حارب السعدي

أحمد كانو - المنذر العلوي - محسن جوهر