تعرف على موعد مباراة الكونغو والمغرب في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل منتخب المغرب، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، بمواجهة منتخب الكونغو.

وأسفرت القرعة عن وقوع أسود الأطلس في المجموعة الخامسة من التصفيات مع المنتخب الزامبي ومنتخب الكونغو، تنزانيا والنيجر، وكان من المقرر أن ينضم لهم منتخب إرتيريا ولكن أعلن المنتخب عن انسحابه في الأيام القليلة التي سبقت بدء التصفيات.

ويتصدر المنتخب المغربي، المجموعة بستة نقاط، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة أخرى من الوصول للمونديال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لأسود الأطلس.

جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الكونغو والمغرب في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت المغرب، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا تحديداً على قناة SSC SPORT 1 HD.

كيف تشاهد مباراة الكونغو والمغرب في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الكونغو - المغرب الثلاثاء 11 يونيو 2024

17:00 المغرب، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD أدرار

التشكيل المتوقع للمغرب أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم 2026: