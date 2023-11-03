موعد مباراة القوة الجوية والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام القوة الجوية في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره القوة الجوية العراقي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

الاتحاد افتتح مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية، بينما لغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان، ثم فاز على القوة الجوية بهدف دون رد، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة لضمان التأهل إلى الدور القادم.

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على الجانب الآخر تعادل القوة الجوية مع سباهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك في الجولة الثانية، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد، تساعده في مشواره للتأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة القوة الجوية والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 6 نوفمبر 2023، على ملعب فرانسو حريري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.