تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب المملكة أرينا، قمة من القمم العربية، والتي ستجمع الهلال والعين، في إياب نصف نهائي دوري ابطال آسيا.

الهلال يطمح لتعويض الهزيمة التي تلقاها من العين في الذهاب، والتي أدت إلى انتهاء رقم تاريخي كان قد حققه في كل المسابقات بالفوز المتتالي.

بينما العين يطمح في المرور إلى النهائي، وتحقيق المفاجأة بالفوز وإقصاء الهلال أبرز المرشحين للفوز باللقب الآسيوي.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

ستقام مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائ دوري أبطال آسيا 2023-2024 يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 على ملعب المملكة أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

أما إن كانت في الإمارات العربية المتحدة، تستطيع مشاهدة القمة على أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD TV، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الهلال - العين الثلاثاء 23 أبريل 2024

22:00 الإمارات، 21:00 السعودية beIN Sports AFC

SSC Sports HD 1 المملكة أرينا مدحت شلبي

فهد العتيبي

تشكيل العين المتوقع أمام الهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع خالد هاشمي - إيريك - كوامي - عبدول توريه خط الوسط يونج يو بارك - محمد عباس - بالاسيوس خط الهجوم جوناس سانتوس - عمير اتزيلي - سفيان رحيمي

تشكيل الهلال المتوقع أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024: