تعرف على موعد مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب هزاع بن زايد، قمة من القمم العربية، والتي ستجمع العين والهلال، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال آسيا.

الهلال بمعنويات مرتفعة يدخل اللقاء، بهدف مواصلة النتائج الجيدة التي يحققها هذا الموسم، وحصد الألقاب بعدما حقق لقب السوبر السعودي مؤخرًا، واقترابه من تحقيق لقب الدوري.

على الجانب الآخر، يستهدف العين مواصلة مشواره المميز في البطولة الآسيوية، ويتمنى تخطي عقبة الهلال العنيد، للوصول للمباراة النهائية.

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وتأتي المباراة في أعقاب الفوز الذي حققه الهلال على الاتحاد وأهله إلى نصف النهائي، بينما تخطى العين حاجز النصر السعودي في مباراتين مثيرتين.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تقام مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 على ملعب هزاع بن زايد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

أما إن كانت في الإمارات العربية المتحدة، تستطيع مشاهدة القمة على أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD TV، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق العين - الهلال الثلاثاء 16 أبريل 2024

20:00 الإمارات، 19:00 السعودية beIN Sports AFC

SSC Sports HD 1 هزاع بن زايد عصام الشوالي

فهد العتيبي

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