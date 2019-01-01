موعد مباراة العين ضد الوصل، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة العين ضد الوصل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الخليج العربي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يحل العين ضيفاً على الوصل في استاد محمد زعبيل يوم الخميس القادم 26 سبتمبر 2019، الموافق 27 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الخليج العربي 2019-20.

يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من فوز صعب أمام ضيفه اتحاد كلباء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك فى إطار الجولة الأولي من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، وبذلك يحصد الزعيم أول ثلاث نقاط له فى الدوري، يحل فخر أبوظبي فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فى المجموعة الأولي من بطولة كأس الخليج العربي بعد تحقيق الانتصار على مضيفه الجزيرة بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر، استهل الوصل مشواره فى الموسم الجديد بتعادل سلبيًا أمام النصر فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آل مكتوم، فى الجولة الأولي من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي 2019-20، بينما فى كأس الخليج العربي خصر الفريق امام الفجيرة بهدف نظيف ضمن مباريات المجموعة الثانية من البطولة، وبهذه الخسارة تراجع الوصل إلى المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط

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موعد مباراة العين ضد الوصل والقنوات الناقلة

الوصل يُعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الوصل - العين استاد محمد زعبيل الخميس 26 سبتمبر 2019،

19:16 السعودية، 21:16 الإمارات، 18:16 مصر أبو ظبي الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع للعين

لن يغيب عن العين أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في اللقاء ضد الوصل، وستكون جميع أسلحة الفريق جاهزة بالإضافة للعناصر المنضمة حديثًا للفريق.

الزعيم يواصل تدريباته في إطار استعداداته لمواجهة الوصل #نادي_العين pic.twitter.com/pDSV0sh1cp — FC (@alainfcae) September 23, 2019

لن يغير المدرب الكرواتي إيفان ليكو في الطريقة الذي اعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع إسماعيل أحمد وتسوكاسا شيوتاني في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيقوده أحمد بارمان بجوار محمد عبد الرحمن، وفى الامام المهاجم كودحو لابا.

التشكيل | 4-2-3-1

خالد عيسي

- سالم عبدالله تسوكاسا شيوتاني - إسماعيل أحمد - سعيد جمعة

أحمد بارمان - محمد عبدالرحمن

علي مزيان - أندريجا رادوفانوفيتش - جمال إبراهيم

كودجو لابا

الغيابات والتشكيل المتوقع للوصل

يغيب عن الجزيرة مدافع الفريق عبد الرحمن علي بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي فى مباراة النصر ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر للإيقاف في هذه المواجهة القوية.

سيدخل المدرب لورينت ريجيكامف بطريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بخالد سبيل بديلًا لعبد الرحمنعلي، ولكاس جالفاو في قلب الدفاع، أما في الوسط الميدان فسيدخل علي سالمين بجانب خميس إسماعيل، وسيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء ويليتون.

التشكيل | 4-2-3-1