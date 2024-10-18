موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على موعد مباراة العين والهلال في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الهلال مشواره في بطولة دوري آسيا للنخبة 2024-2025، بشكلها الجديد عندما يحل ضيفًا على العين الإماراتي في الجولة الثالثة من البطولة.

ويسعى الهلال لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاستمرار في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة.

على الجانب الآخر، يتسلح العين بعامل الأرض والجمهور، وسيحاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق، تساعده في تحسين وضعه في جدول الترتيب، والدخول إلى مراكز التأهل.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 21 أكتوبر 2024 على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

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