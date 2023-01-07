تعرف على موعد مباراة السعودية والعراق، والتي تقام لحساب الجولة الثانية من بطولة خليجي 25، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

سيكون ملعب البصرة الدولي شاهدًا على قمة من قمم كأس الخليج العربي 25 حين يلتقي كل من العراق والسعودية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

المنتخب العراق سقط في فخ التعادل مع ضيفه العماني دون أهداف في الجولة الأولى.

بينما فاز المنتخب السعودي على اليمن بهدفين نظيفين متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 25 برصيد 3 نقاط.

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة العراق والسعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة خليجي 25، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة العراق والسعودية في خليجي 25؟

موعد مباراة العراق والسعودية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة خليجي 25، هو يوم الإثنين 9 يناير 2023، على ملعب البصرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة بتوقيت السعودية، الثامنة و15 دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية في خليجي 25؟

سوف يتم نقل البطولة على العديد من القنوات العربية المفتوحة وأبرزها بي إن سبورت المفتوحة وكذلك قنوات الكأس.

إلى جانب هذه القنوات، فيمكنك أن تتابع أحداث مباريات كأس الخليج 25 من خلال البث المباشر لموقع جول والذي يُغطي الأحداث كما ولو كنت في الملعب أو أمام التلفاز في حالة تعثر متابعة المباراة بالفيديو.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب العراق - السعودية 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات الرياضية العراقية

الرابعة العراقية البصرة الدولي

التشكيل المتوقع للعراق

من المتوقع أن يدخل المدرب خيسوس كاساس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: ضرغام إسماعيل - علي فايز - مصطفى ناظم - حسين عمار

خط الوسط: حسين جبار - أمير العماري - إبراهيم بايش - ريوان أمين - محمد علي عبود

خط الهجوم: علاء عباس

التشكيل المتوقع للسعودية

من المتوقع أن يدخل المدرب هيرفي رينارد المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع :أحمد بامسعود - زياد الصحفي - - مشعل الصبياني - مد الله العليان

خط الوسط: ريان حامد - قاسم لاجامي - رياض شراحيلي - فيصل الغامدي

خط الهجوم: مصعب الجوير - تركي العمار