موعد مباراة العراق ضد اليمن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة العراق ضد اليمن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة خليجي 24، والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين وما هي القنوات الناقلة؟

حقق منتخب العراق فوزًا مقنعًا على نظيره الإماراتي بهدفين نظيفين، ليواصل بذلك انطلاقته الكبيرة في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين والمقامة فعالياتها في دولة قطر.

أسود الرافدين ضمنوا بذلك التواجد في الدور نصف النهائي، ولكن يتبقى مواجهة سهلة نسبيًا لهم في دور المجموعات، عندما يلتقون بمنتخب اليمن.

ملعب عبد الله بن خليفة سيحتضن موقعة العراق أمام اليمن، والمقرر لها يوم الإثنين 2 ديسمبر 2019، الموافق 5 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

اليمن تلقى هزيمتين حتى الآن وقد خسر فرصة الوصول إلى نصف النهائي، وكانت الهزيمة من قطر هي الأكبر، إذ هُزِم بستة أهداف نظيفة.

مباراة قد تكون بمثابة تحصيل حاصل بين الفريقين، ولكن يتوقع فيها الإثارة والندية خصوصًا بعد ما قدمه منتخب العراق من أداء مميز حتى الآن في البطولة.

الآن نتعرف على موعد مباراة العراق ضد اليمن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

كم مرة فازت الإمارات بكأس الخليج العربي؟

موعد مباراة العراق ضد اليمن والقنوات الناقلة

خاص - فان مارفيك يتحدث لـ"جول" عن تأثير غياب عموري في خليجي 24

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة العراق - اليمن ستاد عبد الله بن خليفة الإثنين 2 ديسمبر 2019،

5 ربيع الآخر 1441،

17:30 بتوقيت العراق واليمن لم يحدد بعد KSA SPORTS HD

beIN SPOTS HD

قنوات الكأس

KTV SPORTS HD

SPORTS HD

SPORTS HD

SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للعراق

لن يفتقد المنتخب العراقي أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في مباراته ضد المنتخب اليمني ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24، وسيكون الفريق كمل العدد وعينه على الفوز لمواصلة التألق والأداء المميز قبل نصف النهائي.

يدخل كاتانيتش مدرب أسود الرافدين بنفس التشكيل المعتاد للمنتخب وهو (3-4-2-1)، وسيدفع بكل من سعد ناطق، أحمد إبراهيم وريبين سولاقا في قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم منتخب العراق اللاعب مهند علي وخلفه كلٌا من أحمد ياسين، همام طارق وحسين السعيدي.

التشكيل | 3-4-2-1

محمد حميد فرحان

سعد ناطق - ريبين سولاقا - أحمد إبراهيم

علي عدنان - أمجد عطوان - صفاء عبد الله - علاء مهاوي

بشار رسن - همام طارق

مهند علي

الغيابات والتشكيل المتوقع لليمن

لن يفتقد منتخب اليمن أي من لاعبيه في المباراة القادمة ضد الإمارات بسبب الإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن تكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب الوطني اليمني.

لن يغير سامي الناش طريقته المعتادة، حيث سيبدأ بسالم سعيد في حراسة المرمى وسيعتمد على 4-1-3-2 كرسم خططي يميل به إلى الهجوم كعادته.

التشكيل | 4-1-3-2

سالم سعيد

مفيد جمال - أحمد الصادق - مدير الرداعي - محمد فؤاد عمر

أحمد عبد الحكيم السروري

عبد الواسع المطري - عماد منصور - ناصر الغواشي

عمر آل ضاحي - محسن قراوي