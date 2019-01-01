موعد مباراة العراق ضد البحرين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة العراق ضد البحرين في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد مدينة البصرة الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة العراق والبحرين في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 بالصين، وذلك يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الأول 1441 هجريًا.

يحتل المنتخب العراقي صداره المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، حيث استطاع الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة فقط، ويُقدم أسود الرافدين مستوى رائع منذ بداية التصفيات، خاصة وبعد التعادل في الجولة الأولى مع المنتخب البحريني، حيث انتصر على كلٌا من هونج كونج، كمبوديا وإيران.

على الجانب الآخر فقد انتصر منتخب البحرين على منتخب كمبوديا والمنتخب الإيراني بنتيجة (1-0) في المباراتين، في حين تعادل مع منتخب العراق وهونج كونج، ليصبح رصيدهم 8 نقاط، وبفارق نقطتين فقط مع أسود الرافدين، ويحتاج المنتخب للخروج بنتيجة إيجابية نظراً لأقتراب منتخب إيران من المُنافسه كونه يمتلك 6 نقاط.

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موعد مباراة العراق ضد البحرين والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة العراق - البحرين مدينة البصرة الرياضية الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 ،

22 ربيع الأول 1441

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع للعراق

لن يفتقد المنتخب العراقي أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في مباراته ضد المنتخب البحريني ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، وسيكون الفريق كمل العدد وعينه على الفوز الثمين الذي سيضمن تصدرهم للمجموعة الثالثة.

يدخل كاتانيتش مدرب أسود الرافدين بنفس التشكيل المعتاد للمنتخب وهو (3-4-2-1)، وسيدفع بكلٌا من سعد ناطق، أحمد إبراهيم وريبين سولاقا في قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم منتخب العراق اللاعب مهند علي وخلفه كلٌا من أحمد ياسين، همام طارق وحسين السعيدي.

التشكيل | 3-4-2-1

محمد حميد فرحان

سعد ناطق - ريبين سولاقا - أحمد إبراهيم

علي عدنان - أمجد عطوان - صفاء عبد الله - علاء مهاوي

بشار رسن - همام طارق

مهند علي

الغيابات والتشكيل المتوقع للبحرين

لا توجد غيابات في صفوف منتخب البحرين قبل المواجهة القوية ضد المنتخب العراقي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 القادمة، وسيكون الفريق كامل العدد بلا إصابات أو إيقافات في مهمة تحقيق المفاجأة وخطف الصدارة من أسود الرافدين.

سيبدأ المدرب هيليو سوزا بأفضل عناصره المتاحة وبنفس التشكيل الذي اعتاد عليه الفريق في المباريات الآخيرة، وهي طريقة (4-2-3-1) المفضلة لديه، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيلة الأتية:

التشكيل | 4-2-3-1