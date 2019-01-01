موعد مباراة العراق ضد الإمارات، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة العراق ضد الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24 والمقامة فعالياتها في قطر..

يستعد ستاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة قمة من قمم بطولة كأس الخليج 24، عندما يلتقي منتخب العراق مع نظيره منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

منتخب العراق يعيش فترة مميزة في المرحلة الأخيرة على الصعيد القاري، حيث تمكن من تصدر مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأس الأمم الآسيوية 2023 وكأس العالم 2022، ويدخل بطولة الخليج وعينه على التتويج باللقب الغالي.

في الوقت نفسه، فإن منتخب الإمارات يُعاني مع مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك، وفي آخر مباراتين رسميتين تلقى هزيمتين في التصفيات أيضًا وتعقد موقفه كثيرًا في مجموعته التي كان من المفترض أن تكون سهلة للغاية على زملاء عموري.

الفريقان سيتصارعان مع قطر على ورقة العبور لنصف النهائي، مما سيجعل هذه المباراة بينهما مهمة جدًا في سبيل الحصول على البطاقة، وبغض النظر عن ما آلت إليه الأمور في الجولة الأولى.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة العراق ضد الإمارات، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

كم مرة فازت الإمارات بكأس الخليج العربي؟

موعد مباراة العراق ضد الإمارات والقنوات الناقلة

خاص - فان مارفيك يتحدث لـ"جول" عن تأثير غياب عموري في خليجي 24

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة العراق - الإمارات ستاد خليفة الجمعة 29 نوفمبر 2019،

3 ربيع الآخر 1441،

17:30 بتوقيت العراق، 18:30 بتوقيت الإمارات لم يحدد بعد KSA SPORTS HD

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الغيابات والتشكيل المتوقع للعراق

لن يفتقد المنتخب العراقي أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في مباراته ضد المنتخب القطري ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24، وسيكون الفريق كمل العدد وعينه على الفوز الثمين الذي سيضمن تواجدهم في نصف النهائي.

يدخل كاتانيتش مدرب أسود الرافدين بنفس التشكيل المعتاد للمنتخب وهو (3-4-2-1)، وسيدفع بكل من سعد ناطق، أحمد إبراهيم وريبين سولاقا في قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم منتخب العراق اللاعب مهند علي وخلفه كلٌا من أحمد ياسين، همام طارق وحسين السعيدي.

التشكيل | 3-4-2-1

محمد حميد فرحان

سعد ناطق - ريبين سولاقا - أحمد إبراهيم

علي عدنان - أمجد عطوان - صفاء عبد الله - علاء مهاوي

بشار رسن - همام طارق

مهند علي

الغيابات والتشكيل المتوقع للإمارات

سيفتقد المنتخب الإماراتي فقط لنجمه الأول عمر عبد الرحمن "عموري" بسبب الإصابة، عدا ذلك فستكون جميع الخيارات متاحة أمام فان مارفيك أمام منتخب العراق.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الهولندي فان مارفيك بالاعتماد على خليفة الحمادي ومحمد العطاس فى قلب الدفاع، وفى الهجوم يبدأ بالثلاثيعلي مبخوت، علي صالح وخليل إبراهيم.

التشكيل | 4-3-3

خالد عيسي

وليد عباس - خليفة الحمادي - محمد العطاس - محمد برغش

علي سالمين - جاسم يعقوب - أحمد برمان

علي صالح - علي مبخوت - خليل إبراهيم