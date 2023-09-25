موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الطائي والنصر في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستضيف ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، مباراة هامة تجمع بين الطائي والنصر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن 2023-2024.

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النصر بعد بداية ضعيفة للدوري وخسارة أول مباراتين، تمكن من تصحيح مساره وحقق سلسلة انتصارات متتالية، يعمل على مواصلتها أمام الطائي، للاقتراب أكثر من القمة.

أما الطائي، وبعد مرور سبع جولات لم يتذوق طعم الانتصار إلى في مباراتين، ويطمح لتكون مباراته مع النصر، هي الخطوة الأولى في تصحيح مساره هذا الموسم، والخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الطائي والنصر على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الطائي - النصر الجمعة 29 سبتمبر 2023،

18:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

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