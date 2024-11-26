تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Aleksandar Mitrovic Hilal Shabab 2024Getty
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
أحمد مجدي

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالهلالالشباب v الهلالالشباب

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الشباب، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب نادي الشباب.

الهلال يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ولكنه تعرض لهزيمة مفاجئة في الجولة الماضية من الخليج أفقدته الصدارة لصالح الاتحاد، ليصبح لدى الهلال 28 نقطة خلف الاتحاد بنقطتين. .

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الشباب والهلال في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 30 نوفمبر 2024، على ملعب نادي الشباب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
اشترك الآن

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباراة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
الشباب - الهلالالسبت 30 نوفمبر 2024،
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSC SPORT HDشاهدنادي الشبابفهد العتيبي

التشكيل المتوقع للهلال أمام الشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعرينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو
خط الوسطسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ماركوس ليوناردو - ناصر الدوسري
خط الهجومسالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - محمد القحطاني
إعلان