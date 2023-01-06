موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشباب والنصر في الجولة الثالثة عشر لمنافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، قمة من قمم الكرة السعودية والتي تجمع بين الشباب والنصر، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

وينتظر عشاق العالمي، المباراة بفارغ الصبر إذ أنها قد تشهد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق، كريستيانو رونالدو والذي قد انضم في صفقة انتقال حر، في نهاية ديسمبر.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الطائي بهدفين دون رد، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 29 نقطة.

أما الشباب يأمل للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي، ليستمر في سباق الصدارة، والتواجد داخل المربع الذهبي، والحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الشباب في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 14 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الشباب والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - النصر السبت 14 يناير 2023،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC،

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

Shahid