موعد مباراة الشباب ضد الباطن والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشباب والباطن في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي الشباب ضيفًا على نظيره الباطن في الجولة 25 من الدوري السعودي 2021، وذلك على ملعب نادي الباطن.

ينافس الليث الأبيض على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بقوة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

بعد خسارة الزعيم من الاتحاد في الكلاسيكو، أصبح لا بديل للشباب عن الفوز على السماوي، فبهذا الانتصار تساوى العميد مع الليوث في النقاط، وعلى الأبيض الهروب من مساواة العميد إلى مساواة الزعيم المتصدر.

لا تقل أهمية المباراة للباطن عن الشباب، فالسماوي متواجد في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، وتفصله عن منطقة الخطر نقطة واحدة فقط.

من يفوز بالدوري السعودي 2021؟ مباريات الهلال والشباب والأهلي والاتحاد المتبقية

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الشباب والباطن في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الشباب والباطن؟

موعد مباراة الشباب والباطن هو يوم السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 6:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:55 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والباطن؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الشباب والباطن عبر موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الباطن - الشباب السبت 10 أبريل 2021،

28 شعبان 1442،

18:55 السعودية، 17:55 مصر القنوات الرياضية السعودية ملعب نادي الباطن

التشكيل المتوقع لنادي الباطن

من المتوقع أن يبدأ المدرب ألكساندر فيسيلينوفيتش بالتشكيل التالي..

📌| #الباطن يختتم تحضيراته الأخيرة لمواجهة الشباب غداً pic.twitter.com/tGSvXHTysI — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) April 9, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

مارتين كامبانيا

عبد الملك الشمري - ريناتو تشافيز - ساندرو شينك - عمر العودة

زكريا سامي

يوسف الشمري - خاليم هيلاند - ضيف الله القرني - يوسف الجبلي

فابيو أبريو

التشكيل المتوقع لنادي الشباب

شارك في تدريبات الشباب استعدادًا للباطن ثلاثي المنتخب السعودي زيد البواردي وناصر العمران وحسان تمبكتي، كذلك عاد نواف العابد بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

أما أحمد شراحيلي فقد بدأ برنامجه التأهيلي، فيما بدأ تركي العمار برنامجه العلاجي.

⚽️ "ليوثنا" يختتمون تحضيراتهم

💢 تمارين ترفيهية خفيفة

✔️ "الغامدي" يواصل برنامجه التأهيلي #الشباب pic.twitter.com/Lmdg9G7s6o — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) April 9, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

زيد البواردي

عبد الله الزوري - حسان تمبكتي - إيجور ليشنوفسكي - فواز الصقور

ألفريد ندياي

فابيو مارتينس - إيفير بانيجا - كريستيان خوانكا - سيبا

أوديون إيجالو