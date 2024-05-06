موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الشباب ضمن مباريات الجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب نادي الشباب.

الأهلي بعد السقوط في المباراة الأخيرة أمام الهلال، سيعمل على العودة إلى الانتصارات لمواصلة المنافسة القوية مع الاتحاد على المركز الثالث ولا يرغب في التعثر خلال أي مباراة مقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 11 مايو 2024 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الأهلي السبت 11 مايو 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC ملعب نادي الشباب

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن