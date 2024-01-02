تعرف. علىموعد مباراة السعودية ولبنان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية ضد نظيره اللبناني استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023 بالنسبة للمنتخبين المشاركين في البطولة.

ويدخل "الأخضر" المباراة وعينه على تقديم بروفة جيدة للبطولة توجه رسالة لكل فرق القارة بأن المنتخب السعودي لن يذهب إلى قطر إلا للتتويج بالبطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية ولبنان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة السعودية ولبنان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تقام مباراة السعودية ولبنان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 يوم الخميس 4 يناير 2024 على ملعب "سي لاين".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ولبنان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تذاع مباراة السعودية ولبنان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 على قناة السعودية الرياضية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - لبنان الخميس 4 يناير 2024

15:30 مصر، 16:30 السعودية السعودية الرياضية سي لاين

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مانشيني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

نواف العقيدي

ناصر الدوسري - علي البليهي - علي لاجامي - سعود عبد الحميد

عبد الله الخيبري - عبد الإله المالكي - محمد كنو

فهد المولد - صالح الشهري - فراس البريكان