موعد مباراة المنتخب السعودي وهونج كونج الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية وهونج كونج الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية جديدة وآخيرة ضد منتخب هونج كونج ضمن الاستعدادات النهائية للمنتخبين لخوض سباق كأس آسيا 2023.

ويدخل "الأخضر" المباراة مستعداً لوضع اللمسات الأخيرة لطمأنة جماهيره قبل بداية مشواره في الكأس الآسيوية، التي لا شك بأن المنتخب السعودي لا يطمح في المشاركة المشرفة فقط، بل يسعى لنيل اللقب الرابع لهم في التاريخ، وموازنة الكفة مع المنتخب الياباني صاحب الأربعة ألقاب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية وهونج كونج الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي وهونج كونج الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تقام مباراة السعودية وهونج كونج الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 يوم الأربعاء 10 يناير 2024 على ملعب "سي لاين".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد هونج كونج الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

حتى الآن لم يتم الإعلان عن قناة ناقلة لمباراة المنتخب السعودي وهونج كونج الودية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - هونج كونج الأربعاء 10 يناير 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية غير منقولة سي لاين

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مانشيني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

نواف العقيدي

سعود عبد الحميد - علي البليهي - حسن كادش - حسان تمبكتي

ناصر الدوسري - عبد الله الخيبري - فيصل الغامدي

صالح الشهري - فراس البريكان - فهد المولد