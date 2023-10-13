موعد مباراة السعودية القادمة الودية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية ومالي الودية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب السعودي، لمواجهة نظيره مالي ضمن إطار استعدادات الأخضر، لخوض منافسات كأس آسيا الشتاء القادم.

ويخوض الأخضر، معسكرًا خارجيًا في فترة التوقف الدولي الحالي، سيخوض فيه مباراتين الأولى كانت أمام نجيريا، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وسيعمل على الفوز أمام مالي للوقوف على مدى استعداده للمشاركة في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية ومالي الودية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة السعودية ومالي الودية 2023 ؟

موعد مباراة السعودية ومالي الودية 2023 هو يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 على ملعب "مونيسيبال دي بورتيماو" في البرتغال.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة السعودية ومالي الودية 2023 ؟

تذاع مباريات منتخب السعودية عادة على قنوات SSC، ستجد مباراة السعودية ونيجيريا على شاشتها.