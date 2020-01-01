موعد مباراة السد والعربي في نهائي كأس أوريدو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السد القادمة أمام العربي في نهائي بطولة كأس نجوم قطر "أوريدو"، والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين وما هي القنوات الناقلة؟

قمة كبرى ستجمع بين السد أمام العربي في نهائي بطولة كأس نجوم قطر "أوريدو" لموسم 2019-2020 يوم السبت المقبل على ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة الدوحة.

ولا يعيش السد أفضل فتراته خصوصًا بعد الخروج الآسيوي المخيب للآمال أمام بيرسبوليس الإيراني من ربع النهائي من قلب قطر، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة حول مستقبل تشافي في قيادة الزعيم.

العربي لم يبدأ الدوري بصورة جيدة على الإطلاق حيث حقق نقطة واحدة من ثلاث مباريات، لكن في آخر مباراتين تمكن من الفوز على أم صلال والأهلي بأداء رائع ضمن منافسات الكأس.

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في هذا التقرير من جول، نتعرف سويًا على موعد مباراة السد أمام العربي وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة السد والعربي؟

يلتقي السد مع العربي في نهائي كأس النجوم مساء السبت الموافق 10 أكتوبر 2020، الموافق 23 صفر 1442 هجريًا على ملعب عبد الله بن خليفة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت قطر والسعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السد والعربي؟

تُنقل مباريات بطولة كأس نجوم قطر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وكذلك قنوات الدوري والكأس بتقنية HD.

وإذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة السد - العربي عبد الله بن خليفة السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

18:00 قطر والسعودية، 19:00 الإمارات beIN Sports HD

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للسد؟

من المتوقع أن يعتمد تشافي على تشكيلته المعتادة، حيث سعد الشيب في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي بقيادة خوخي بو علام وبيدرو ميجيل على الجبهة اليُمنى.

الطقمين الأساسي والإحتياطي لنادي #السد للموسم 20/21 متوفرين عبر المنافذ التالية :



▪️المتجر الرسمي بالنادي

▪️السوق الحرة في مطار حمد الدولي

▪️متاجر پوما في فيستفال سيتي وفيلاجيو

▪️متاجر غو سبورت بكل فروعها

▪️ومن خارج 🇶🇦 عبر المتجر الإلكتروني الرسميhttps://t.co/o4wRRPLO5Z pic.twitter.com/vDDAdawCh5 — SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 19, 2020

جويليرمي سيتزعم منتصف الملعب كما تجري العادة ومعه سانتي كازورلا وفي الأمام الثنائي أكرم عفيف وبغداد بونجاح.