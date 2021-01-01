موعد مباراة السد والدحيل في الدوري القطري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السد ضد الدحيل في الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نجوم قطر 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب جاسم بن حمد مباراة قوية بين السد والدحيل ، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من دوري نجوم قطر 2020-21 .

يحتل السد صدارة الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ويحاول نادي الدحيل بعد سلسلة من الانتصارات الكبيرة التي استطاع تحقيقها في الجولات الماضية أخرها الفوز على الوكرة بفوز تاريخي بنتيجة 8-1 تقليص الفارق بينه وبين السد للعودة للمنافسة على اللقب.

بينما يسعى نادي السد لتوسيع الفارق أكثر بينه وبين أقرب منافسيه لاحتلال الصدارة وحسم البطولة مبكرًا، خاصةً وهو قادم من فوز كبير أيضًا في الدوري القطري على السيلية بنتيجة 8-0.

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ما هو موعد مباراة السد والدحيل؟

موعد مباراة السد ضد الدحيل هو يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ستنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت قطر، 7:45 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السد والدحيل؟

ستُذاع مباراة السد ضد الدحيل على شبكة بي إن سبورت وقنوات الكأس القطرية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السد - الدحيل الثلاثاء 12 يناير 2021،

18:45 قطر، 19:45 الإمارات beIN Sports HD

الدوري والكأس جاسم بن حمد بنادي السد

ما هو التشكيل المتوقع للسد؟

لا توجد غيابات في صفوف السد قبل مباراة نادي الدحيل في الدوري القطري، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي.

التشكيل | 4-2-3-1

مشعل برشم

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل

جيليرمي - سانتي كازورلا

أكرم عفيف - نام تاي هي - حسن الهيدوس

بغداد بونجاح

ما هو التشكيل المتوقع لنادي الدحيل؟

لا توجد غيابات في صفوف الدحيل قبل مباراة السد في الدوري القطري، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب صبري لموشي بالتشكيل التالي.

🇧🇪 𝐸𝒹𝓂𝒾𝓁𝓈𝑜𝓃 𝒥𝑅 ⚽️⚽️⚽️⚽️



🇧🇷 𝒟𝓊𝒹𝓊 ⚽️⚽️⚽️



🇶🇦 𝒜𝓁 𝑀𝑜𝑒𝓏 ⚽️ pic.twitter.com/PsgRMcgAUv — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) January 8, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

محمد البكري

سلطان البريك - أحمد ياسر - المهدي بنعطية - إسماعيل محمد

كريم بوضياف

دودو - خالد محمد - عبد الله الأحرق - إدميلسون

المعز علي