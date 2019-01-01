موعد مباراة السد ضد مونتيري، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل

تعرف على موعد مباراة السد ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية 2019 المقامة بقطر، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل؟ وما هي أسعار التذاكر؟

أحمد رضوان

يفتح استاد جاسم بن حمد أبوابه لاستضافة مباراة السد الثانية في كأس العالم للأندية 2019 ، والتي ستكون ضد فريق مونتيري المكسيكي يوم السبت 14 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

وصل عيال الذيب لمونديال الأندية بعد الفوز بالدوري القطري الموسم الماضي باعتبارهم أصحاب الأرض، وكانت مباراتهم الأولى ضد فريق هينجين الذي شارك باعتباره بطل منطقة أوقيانوسيا، وانتهت المباراة الافتتاحية في البطولة بفوز السد بثلاثة أهدافٍ لهدف، لكن الفريق الضيف تألق وتعادل مع الأبيض وأجبره على إنهاء اللقاء في الأشواط الإضافية رغم أنه يُعد فريقًا هاويًا.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2019، الفرق المشاركة ونظام البطولة

يشارك مونتيري في كأس العالم للأندية 2019 بقطر بعد أن فاز بدوري أبطال أمريكا الشمالية، بعد أن جمع 13 نقطة في مجموع نقاط البطولة بفارق نقطة واحدة عن مواطنه أونال.

جدير بالذكر أن الفائز بهذا اللقاء سيواجه ليفربول ، والذي فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد غياب استمر حوالي 14 عامًا، وتحديدًا منذ نهائي اسطنبول الشهير الذي واجه فيه ميلان.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة السد ومونتيري، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة السد ومونتيري والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مونتيري - السد ملعب جاسم بن حمد السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

20:30 قطر، 19:30 مصر beIN SPORTS HD 1

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السد ضد مونتيري:

يمكنك الحصول على تذكرة مباراة السد ومونتيري في كأس العالم للأندية من خلال الدخول على موقع الفيفا الذي تم تخصيص فيه قسم خاص لكأس العالم للأندية... احجز تذكرتك من هنا

تم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات لكل فئة سعر حسب المكان في الملعب، وتبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى الأعلى سعرًا 100 ريال قطري، أما الثانية فسعرها 50 ريال، والثالثة تُكلف 25 ريال، كذلك تم تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وسعر المقعد فيها بنفس سعر الفئة الثالثة.

الفئة السعر الأولى 100 ريال الثانية 50 ريال الثالثة 25 ريال ذوي الاحتياجات الخاصة 25 ريال

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

سيغيب عن السد في مباراته الثانية في كأس العالم للأندية عبد العزيز الأنصاري بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخفية في اللقاء الأول ضد هينجين، ولن يغيب أي لاعب آخر عن عيال الذيب.

لن يغير تشافي من الطريقة التي بدأ بها المباراة السابقة، وسيحرس المرمى سعد الشيب وأمامه سيتواجد الرباعي عبد الكريم حسن وبوعلام خوخي وجونج وبيدرو، وسيقود وسط الميدان جابي وسيلعب بجانبه الهاجري، وسيقود الهجوم الهداف بغداد بونجاح وسيأتي من خلفه أفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف وتام نام، وسيدفع المدرب الإسباني بعلي أسد بدلاً من الأنصاري المصاب.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - جونج وو يونج - بيدرو ميجيل

جابي - سالم الهاجري

أكرم عفيف - نام تاي هي - علي أسد

بغداد بونجاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لمونتيري

لا توجد غيابات في صفوف فريق مونتيري المكسيكي، وسيكون كامل العدد في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية أمام السد.

🏆🇶🇦| Hoy es el día, ha llegado el momento. #LosRayadosAnteElMundo estamos listos para debutar en el #ClubWC #Qatar2019 ⚽️



Que se sienta la vibra rayada porque juntos seguiremos escribiendo la historia... ¡Que sepan que salimos a ganar!



¡Hoy hay futbol! #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/dcrl4pk7Up — Rayados (@Rayados) December 14, 2019

سيبدأ الأرجنتيني باروفيرو في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من أربعة لاعبين هم لاعب ميلان السابق فانجيوني وسانشيز ومونتيس وميدينا، وسيتواجد في التشكيل رودريجيز وأورتيز كمحوري وسط، وأمامهما الثلاثي بابون وبيتزارو وجالاردو، وسيقود الهجوم مهاجم توتنهام السابق فينسنت يانسين.

التشكيل | 4-2-3-1