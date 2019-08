موعد مباراة السد ضد الدحيل، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد جاسم بن حمد بنادي السد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السد والدحيل، وذلك يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019، الموافق 12 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

تعادل السد القطري أمام مضيفه نادي الدحيل بهدف لمثله، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، ي المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الجنوب، وسيدخل الفريق هذا اللقاء من أجل تحقيق الإنتصار أو التعادل بدون أهداف ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث تأهل السد بعد ان جمع 9 نقاط من ست مباريات كانت امام أهلي جدة، باختاكور، بیرسبولیس

على الجانب الأخر يدخل فريق الكتيبة العسكرية من أجل الفوز أو التعادل بأي نتيجة إجابية، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث تمكن نادي الدحيل القطري من التأهل إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع في دور المجموعات، وتأهل كوصيف المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد أن خاض الفريق ست مباريات حقق انتصارين وتعادل فى ثلاث مباريات وتلقي الخسارة فى مباراة وحيدة،

أعلن نادي السد، رسمياً، عن بدء طرح تذاكر مباراته أمام الدحيل للجمهور في إيابالدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا

فئات وأسعار تذاكر مباراة السد ضد الدحيل:

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

لا يوجد غيابات في صفوف فريق السد قبل القمة القطرية امام الدحيل فى إياب دور ال16 من دوري أبطال آسيا، وسيكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب تشافي هيرنانديز لخوض هذه المواجهة.



