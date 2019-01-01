موعد مباراة السد ضد الترجي، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل

تعرف على موعد مباراة السد القطري ضد الترجي في تحديد المركز الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية، وكيف يمكنك اقتناء التذاكر والتشكيل المتوقع..

عجز السد القطري عن تحقيق الانجاز، وتلقى هزيمة من مونتيري المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في هذه الأيام.

السد كان يشارك بصفته بطل الدوري القطري، وقد تمكن من الفوز في أول مباراة على هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه عجز عن تخطي مونتيري وبالتبعية لا يصل إلى نصف النهائي حيث ينتظره ليفربول، والذي سيلتقي بعد هذه النتيجة بالفريق المكسيكي.

الترجي الرياضي التونسي هو الآخر، والذي يشارك بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، قد هُزِم مساء السبت على يد الهلال السعودي بهدف بافيتيمبي جوميس، ليضرب موعدًا مع السد في المباراة التي ستحدد صاحبي المركز الخامس والسادس.

لذلك فسيحتضن ملعب جاسم بن حمد قمة الترجي والسد، والمقرر أن تقام يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 20 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة السد ضد الترجي، القنوات الناقلة، التذاكر، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

موعد مباراة السد والترجي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة السد - الترجي ملعب جاسم بن حمد الثلاثاء 17 ديسمبر 2019،

20 ربيع الآخر 1441،

15:30 بتوقيت تونس، 17:30 بتوقيت قطر beIN SPORTS HD 1

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السد ضد الترجي:

يمكنك الحصول على تذكرة مباراة السد ومونتيري في كأس العالم للأندية من خلال الدخول على موقع الفيفا الذي تم تخصيص فيه قسم خاص لكأس العالم للأندية... احجز تذكرتك من هنا

تم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات لكل فئة سعر حسب المكان في الملعب، وتبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى الأعلى سعرًا 100 ريال قطري، أما الثانية فسعرها 50 ريال، والثالثة تُكلف 25 ريال، كذلك تم تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وسعر المقعد فيها بنفس سعر الفئة الثالثة.

الفئة السعر الأولى 100 ريال الثانية 50 ريال الثالثة 25 ريال ذوي الاحتياجات الخاصة 25 ريال

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

سيغيب عن السد في مباراته الثانية في كأس العالم للأندية عبد العزيز الأنصاري بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخفية في اللقاء الأول ضد هينجين، ولن يغيب أي لاعب آخر عن عيال الذيب.

لن يغير تشافي من الطريقة التي بدأ بها المباراة السابقة، وسيحرس المرمى سعد الشيب وأمامه سيتواجد الرباعي عبد الكريم حسن وبوعلام خوخي وجونج وبيدرو، وسيقود وسط الميدان جابي وسيلعب بجانبه الهاجري، وسيقود الهجوم الهداف بغداد بونجاح وسيأتي من خلفه أفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف وتام نام، وسيدفع المدرب الإسباني بعلي أسد بدلاً من الأنصاري المصاب.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - جونج وو يونج - بيدرو ميجيل

جابي - سالم الهاجري

أكرم عفيف - نام تاي هي - علي أسد

بغداد بونجاح

الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي

لا يعاني الترجي من أي غيابات، وستكون القائمة مكتملة للفريق التونسي أمام السد القطري..

لا ينوي معين الشعباني الخروج من الدور الأول كما حدث السنة الماضية، لذا سيبدأ بأفضل عناصره المتاحة من أجل تخطي السد القوي جدًا، وسيدفع بمعز بن شريفية في حراسة المرمى، وأمامه سيتواجد الرباعي سامح الدربالي ومحمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران وإلياس شيتي، وسيدفع في الوسط بالثنائي كوليبالي وبونسو، وأمامهم سيلعب الثلاثي أنيس البدري وبن غيت والهوني، وسيقود الهجوم إبراهيم واتارا.

التشكيل | 4-2-3-1

معز بن شريفية

إلياس شيتي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - سامح الدربالي

فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو

حمدو الهوني - عبد الرؤوف بن غيت - أنيس البدري

إبراهيما واتارا