موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الزمالك ضيفًا على نادي مولودية الجزائر في مباراة إحياء الأمل، وذلك في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا 2021.

لم يفز نادي الزمالك بأي مباراة في الأميرة السمراء هذا الموسم، فقد كانت بدايته بتعادلين سلبيين أمام المولودية وتونجيت السنغالي، ثم خسر من الترجي ذهابًا وإيابًا، ليستقر في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

لا بديل للزمالك عن الفوز بمباراة مولودية الجزائر إذا ما أراد الإبقاء على أمله الضعيف في التأهل، فالفارق بينه وبين المولودية هو 6 نقاط، ولابد للفارس الأبيض الفوز في المباراتين القادمتين، وانتظار هدية من الترجي بالفوز على الشقيق الجزائري.

فيديو: ملخص مباراة الزمالك والترجي الإياب في دوري أبطال إفريقيا 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر؟

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر هو يوم السبت 3 أبريل 2021، وستقام على ملعب 5 جوليه.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الرابعة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مولودية الجزائر - الترجي السبت 3 أبريل 2021،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر beIN SPORTS HD 4 ستاد 5 جوليه

التشكيل المتوقع لمولودية الجزائر

من المتوقع أن يبدأ المدرب عبد القادر عمراني بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

فريد شعال

نبيل لعمارة - ميلود ربيعي - معاد حداد - عبد الرحمن حشود

سامي فريوي - إيسلا داوودي - توفيق عدادي

مهدي بن علجية - عبد الحفيظ عبد الحق - عبد النور بلخير

التشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عن الزمالك في مباراة مولودية الجزائر حمزة المثلوثي للإصابة، كذلك يغيب المهاجم أسامة فيصل، ورغم عدم قيده في القائمة الإفريقية، ضم المدرب باتريس كارتيرون المهاجم سيف الدين الجزيري للقائمة.

إليكم قائمة فريقنا لمواجهة فريق مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا. 🏹



✈️ و سفر سيف الدين الجزيري مع البعثة لتجهيزه #الزمالك_اولا_واخيرا pic.twitter.com/9IMfVV2GGb — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 1, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مروان حمدي