موعد مباراة الرجاء ضد الترجي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الرجاء ضد الترجي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ؟

أحمد جمال

تبدأ الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 بمباريات ساخنة، حيث يحل الترجي التونسي بطل النسخة السابقة من البطولة ضيفاً على الرجاء المغربي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، وذلك يوم السبت القادم 30 نوفمبر 2019 على ملعب مركب محمد الخامس.

على الرغم من الأداء المُتذبذب من الفريق المغربي على المستوى المحلي إلا أنهم يُقدمون الكثير من المفاجأت الغير متوقعة، والتي كانت آخرها الريمونتادا الرائعة التي قاموا بها في مباراة الوداد الآخيرة بالبطولة العربية، لذا فالفريق على الرغم من إحتلاله للمركز التاسع في الدوري المغربي إلا أنهم من المرشحين بقوة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أفريقيا.

على الجانب الآخر لا يسعنا التحدث كثيراً عن فريق بحجم الترجي ، فبالطبع هو ليس مُرشح للتأهل فقط للدور القادم بل من ضمن المرشحين بقوة لنيل لقب البطولة، ولكن على كل حال فبطل النسخة السابقة لا يُقدم مستوى قوي حتى الأن في الدوري المحلي بتونس، حيث يحتل المركز الثالث بفارق 5 نقاط كاملة عن كلٌا من المنستيري والصفاقسي أصحاب المركز الأول والثاني على التوالي.

كما خرج أيضاً من البطولة العربية على يد أولمبيك أسفي عن طريق ركلات الترجيح، ولكن على كل حال فكل ذلك لا يتم حسابه في مباريات البطولة الأفريقية الأقوى في القارة، خاصة في ظل وجود ثلاث فرق عربية قوية تتنافس في المجموعة الرابعة وهما المتنافسين في اللقاء القادم بالإضافة إلى شبيبة القبائل.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة الرجاء ضد الترجي ضمن الجولة الإفتتاحية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا وجداول المجموعات

موعد مباراة الرجاء والترجي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الرجاء الرياضي - الترجي التونسي مركب محمد الخامس السبت 30 نوفمبر 2019،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للرجاء الرياضي

لا توجد غيابات في صفوف الرجاء في مباراته القادمة ضد الترجي، وستكون جميع الخيارات متاحة للمدرب جمال السلامي.

الأهلي يُسيطر على التشكيل الأغلى لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

من المتوقع أن يبدأ مدرب الفريق المغربي بطريقة (4-3-3)، بوجود فابريس نجاه وبدر بانون في قلب الدفاع مع الدفع بالثلاثي حميد أحداد، محسن متولي وسفيان رحيمي لقيادة الهجوم، ومن خلفهم الثلاثي عبد الرحيم الشاكير، فابريس نجوما وأيوب نناح.

التشكيل | 4-3-3

أنس زنيتي

محمد الدويك - فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي

عبد الرحيم الشاكير - فابريس نجوما - أيوب نناح

حميد أحداد - محسن متولي - سفيان رحيمي



الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي التونسي

يغيب عن الترجي التونسي اللاعب خليل شمام بعد تعرضة لإصابة في مباريات الدوري التونسي، وباستثناء ذلك فلن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

من المتوقع أن يبدأ المدرب معين شعباني بطريقة (4-2-3-1)، والدفع بمحمد علي يعقوبي وعبد القادر بدران في قلب الدفاع، مع الاعتماد على ابراهيما اوتارا في الهجوم وخلفه الثلاثي عبد الرؤوف بن غيث، حمدو الهوني وأنيس البدري.

التشكيل | 4-2-3-1