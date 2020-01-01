موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طنطا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2020، والمقرر أن تقام على ستاد القاهرة الدولي..

يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري نادي طنطا يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2020، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

استضاف ستاد القاهرة مباراة الزمالك وأسوان وصيف الدوري برصيد 55 نقطة ضمن أحداث الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري، وجاءت المباراة كارثية للفريق.

يبدو أن رحيل كارتيرون المدير الفني للفريق أثر على تركيز لاعبي الزمالك حيث ظهر بمستوي غير جيد في أول مباراة رسمية للفريق تحت إدارة طارق يحيى الذي تولى تدريب الفريق في هذه المرحلة، وخسر بهدفٍ نظيف أودى بأحلام الفريق في الفوز بالدوري، وبهذه النتيجة أصبح النادي الأهلي بطلًا رسميًا للدوري المصري، ولكن مازالت منافسات الدوري مستمرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد طنطا والقنوات الناقلة.

فيديو: ملخص مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري 2020

ما هو موعد مباراة الزمالك وطنطا؟

يلتقي الزمالك مع طنطا مساء الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2020 على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد طنطا على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.