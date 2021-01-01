موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل الزمالك بستاد القاهرة الدولي نظيره بيراميدز، في مباراة من قمم الكرة المصرية تقام لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2020-21.

الفارس الأبيض خيب الآمال بتعادل مع المقاولون في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، مما يجعل الفارق يتسع مع الأهلي حال فوز المارد الأحمر بمبارياته المؤجلة.

الزمالك لا يزال في الصدارة برصيد 40 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 37 نقطة ومباراتين أقل.

بيراميدز وفي ظل النجاح الإفريقي لا يعيش أفضل أحواله محليًا ويبتعد عمليًا عن صراع اللقب، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز هو الأحد الموافق 2 مايو 2021، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - بيراميدز الأحد 2 مايو 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ON TIME SPORT 1 ستاد القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عن الزمالك محمود جنش وعبد الله جمعة للإصابة، كما يستمر غياب محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي لإصابتهما بفيروس كورونا.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

حميد أحداد

التشكيل المتوقع لبيراميدز

من المتوقع أن يبدأ المدرب أروابارينا بالتشكيل التالي..

الجوكر أحمد فتحي ❌الكابتن محمد فاروق



يلا نشوف مين كسب الجولة دي 🎯 #بيراميدز في الملعب pic.twitter.com/qx1IHyJSSn — Pyramids FC (@pyramidsfc) April 30, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي

نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق

رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إيريك تراوري

دييجو رولان