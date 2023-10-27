موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2023-2024

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد زد في الجولة السادسة من الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد القاهرة، مباراة قوية وهامة تجمع بين الزمالك وزد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري 2023-2024.

الزمالك هذا الموسم، يمر بفترة صعبة إذ يعاني من تذبذب النتائج، والتي كان آخرها الخسارة من إنبي، وسيطمح لمصالحة جماهيره والخروج بنقاط المباراة كاملة أمام زد، للاقتراب من القمة.

على الجانب الآخر فريق زد، الوافد الجديد إلى الدوري المصري، يدخل المباراة بمعنويات كبيرة، ويطمح لتحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك القادمة ضد زد في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري 2023-2024؟

تقام مباراة الزمالك ود في الجولة السادسة من الدوري المصري 2023-2024 يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر الـ 20:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري حصريًا على شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الزمالك وزد على شاشتها.

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