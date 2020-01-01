موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ؟

أبانوب صفوت

يستعد الزمالك للعودة لمباريات الدوري المصري مرة أخرى، عندما يستضيف بيراميدز على استاد القاهرة الدولي وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين، يوم الاثنين المقبل 2 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق 7 رجب 1441 هجريًا.

كان الفارس الأبيض قد قرر عدم الذهاب لخوض مباراة القمة ضد الأهلي بعد أن تم رفض طلبه بتأجيل اللقاء استعدادًا للترجي في دوري أبطال أفريقيا ليتم معاقبته بخصم النقاط وسيسعى لتعويض ذلك في مواجهة خصمه المباشر في صراع التأهل للبطولة الأفريقية.

المزيد من الفرق

في المقابل، يسعى بيراميدز من أجل استغلال تركيز الزمالك على دوري الأبطال من أجل تحقيق فوز هام سيرتقي به للمركز الثالث في الترتيب خاصًة وأن الفارق بينهما هو نقطتين لصالح أبطال السوبر الأفريقي والمصري.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

مرتضى منصور: عقوبات السوبر لا قيمة لها والجنايني يتربح

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الزمالك - بيراميدز استاد القاهرة الدولي الاثنين 2 مارس 2020،

7 رجب 1441 هجريًا

18:00 مصر، 19:00 السعودية ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

لن يفتقد الزمالك لأي لاعب في المواجهة المثيرة والمرتقبة التي تنتظره ضد بيراميدز، في صراع مباشر على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا

سيواصل كارتيرون اعتماده على طريقة لعب 4/2/3/1 بتواجد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الونش ومحمود علاء كقلبي دفاع وفي الوسط الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، في المقدمة زيزو، بنشرقي، أوباما وأمامهم مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1