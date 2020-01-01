موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
أبانوب صفوت
يستعد الزمالك للعودة لمباريات الدوري المصري مرة أخرى، عندما يستضيف بيراميدز على استاد القاهرة الدولي وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين، يوم الاثنين المقبل 2 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق 7 رجب 1441 هجريًا.
كان الفارس الأبيض قد قرر عدم الذهاب لخوض مباراة القمة ضد الأهلي بعد أن تم رفض طلبه بتأجيل اللقاء استعدادًا للترجي في دوري أبطال أفريقيا ليتم معاقبته بخصم النقاط وسيسعى لتعويض ذلك في مواجهة خصمه المباشر في صراع التأهل للبطولة الأفريقية.
في المقابل، يسعى بيراميدز من أجل استغلال تركيز الزمالك على دوري الأبطال من أجل تحقيق فوز هام سيرتقي به للمركز الثالث في الترتيب خاصًة وأن الفارق بينهما هو نقطتين لصالح أبطال السوبر الأفريقي والمصري.
وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
|الزمالك - بيراميدز
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استاد القاهرة الدولي
|الاثنين 2 مارس 2020،
7 رجب 1441 هجريًا
18:00 مصر، 19:00 السعودية
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ON SPORT
الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك
لن يفتقد الزمالك لأي لاعب في المواجهة المثيرة والمرتقبة التي تنتظره ضد بيراميدز، في صراع مباشر على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا
سيواصل كارتيرون اعتماده على طريقة لعب 4/2/3/1 بتواجد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الونش ومحمود علاء كقلبي دفاع وفي الوسط الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، في المقدمة زيزو، بنشرقي، أوباما وأمامهم مصطفى محمد.
التشكيل | 4-2-3-1
محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمود علاء - حازم أمام
طارق حامد - فرجاني ساسي
أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو
مصطفى محمد
الغيابات والتشكيل المتوقع لبيراميدز
ستكون تشكيلة بيراميدز جاهزة للقاء الصعب الذي ينتظرها ضد الزمالك، ولن يغيب أي لاعب عن تشكيلة الفريق سواء للإصابة أو للإيقاف.
من المنتظر أن يواصل الكرواتي أنتي تشاتشيتش اعتماده على طريقة 4/4/2 بتواجد مهدي سليمان في حراسة المرمى، أمامه الرباعي بكري، حمدي، كانون وطه وفي الوسط الرباعي دونجا، محمود حمادة، عبد الله السعيد وأحمد توفيق وفي المقدمة إبراهيم حسن وجون أنطوي.
التشكيل | 4-4-2
مهدي سليمان
طارق طه - ويلفريد كانون - محمد حمدي - عبد الله بكري
أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - نبيل دونجا
جون أنطوي - إبراهيم حسن