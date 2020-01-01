موعد مباراة الزمالك ضد بريميو دي أجوستو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي مع أول أغسطس الأنجولي، والقنوات الناقلة

ينتقل الزمالك إلى ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا ليُلاقي فريق أول أغسطس مساء السبت 1 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

هذه المباراة بلا قيمة بالنسبة للزمالك، حيث ضمن الفارس الأبيض التواجد في ربع نهائي البطولة الإفريقية بعدما تعادل سلبيًا مع مازيمبي في الجولة الماضية بينما تعادل أول أغسطس مع زيسكو بهدف لكل منهما.

ولكن ستكون الفرصة مواتية أمام باتريس كارتيرون لتجربة عدد من العناصر في سبيل منحهم الخبرة والاحتكاك الإفريقي قبل الدخول إلى الدور الأصعب على الإطلاق أمام خصوم من العيار الثقيل.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أول أغسطس - الزمالك 11 نوفمبر السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عن الزمالك في مباراة وادي دجلة محمد عواد وعبد الله جمعة وأشرف بن شرقي للإصابة.

سيبدأ أبوجبل في مركز حراسة المرمى وأمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط سيتم الدفع بفرجاني ساسي طارق حامد وأمامهم الثلاثي شيكابالا وأوناجم وأوباما، وسيقود الهجوم مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1