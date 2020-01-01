موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

بعد مباراة أكثر من رائعة قدمها نادي الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي فى الديربي المصري، يستعد الفارس الأبيض للقاء نادي المقاولون في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز ، حيث يحل الأبيض ضيفاً علي ذئاب الجبل يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020 على ملعب الإنتاج الحربي، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الذئاب في المركز الرابع في الترتيب برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثالث، وكانت آخر لقاءات المقاولون العرب في الدوري أمام نادي أسوان، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفٍ مقابل لا شيء، ويسعى الفريق لاقتناص الثلاث نقاط في مباراته القادمة لتعديل وضعه في الجدول والتقدم في الترتيب.

أما الفارس الأبيض فهو الوصيف في البطولة برصيد 42 نقطة، بعد فوزه الأخير بثلاثية نظيفة على الأهلي ، حيث تألق الأبيض بأداء مذهل.

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تمكن الزمالك من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو، وتعادل الأحمر في الدقيقة 2 عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم، ثم عاد الأبيض وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب الشاب المتألق مصطفى محمد، وعزز الفوز اللاعب أسامة فيصل بهدف ثالث في الدقيقة 93.

ظهر الأبيض بمستوى فني رائع وتألق جميع لاعبي الفريق، وتلقى الشياطين الحمر الهزيمة الأولى في الدوري المصري هذا الموسم، ويُذكر أن آخر مباراة جمع بين الفريقين كان في شهر فبراير الماضي في بطولة السوبر المصري وانتهت أيضاً بفوز الفارس الأبيض عن طريق ضربات الترجيح.

فيديو: ملخص مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة 22 من الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون؟

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب هو يوم الخميس 27 أغسطس 2020 ميلادياً، الموافق 8 محرم 1442 هجرياً، على ستاد السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المقاولون والزمالك؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة المقاولون العرب والزمالك على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.