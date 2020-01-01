موعد مباراة الزمالك وطنطا الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك الودية القادمة أمام طنطا في إطار الاستعدادات لاستئناف الدوري المصري بعد توقف فيروس كورونا الطويل، والقنوات الناقلة..

تتواصل استعدادات الزمالك لعودة الدوري المصري الممتاز، وسيخوض الفريق اليوم ثالث ودياته التي ستجمعه بطنطا.

توقف الدوري المصري في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، وقد تقرر عودة النشاط من جديد في 6 أغسطس القادم، بعد قرار من اتحاد الكرة قوبل بالرفض من بعض الأندية، لعل أبرزهم الفارس الأبيض.

كانت أولى وديات الزمالك قبل العودة ضد سموحة وانتهت بفوزه بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم كان الأبيض على موعد مع قمة قوية ضد بيراميدز خسرها بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يواجه وادي دجلة ويفوز بالأربعة.

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قبل التوقف بسبب فيروس كورونا كان الفارس الأبيض في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأبيض والأزرق السماوي الثالث، ونقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وبفارق كبير عن الأهلي المتصدر هو 18 نقطة.

ستكون مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري هي الأولى بعد توقف الكورونا، وسيواجه فيها النادي المصري في السادس من أغسطس القادم.

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ما هو موعد مباراة الزمالك وطنطا الودية؟

سيلتقي الزمالك مع طنطا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28يوليو 2020 على ملعب برج العرب معقل استعدادات الأبيض للعودة.

المباراة ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، بدون حضور جماهيري.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا الودية؟

القناة الناقلة للمباراة هي قناة الزمالك الرسمية وكذلك قناة ON TIME SPORTS، لكن متاعبي النسخة العربية من جول سيمكنهم متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر.