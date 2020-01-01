موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طلائع الجيش في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري، والمقرر أن تقام على ستاد القاهرة الدولي..

يستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة مهمة للغاية، عندما يحلّ طلائع الجيش ضيفًا على الزمالك في إطار الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهمية المباراة تكمن في صراع القلعة البيضاء على التواجد في المركز الثاني لضمان المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ووسط منافسة من بيراميدز والمقاولون العرب.

وبعد فوز الزمالك الأخير على بيراميدز انفرد بالوصافة برصيد 48 نقطة مع العلم أنه سيٌقاسي خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب أزمة مباراة الأهلي في الدور الأول الشهيرة.

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بينما يعيش طلائع الجيش حالة جيدة مع مدربهم الجديد عبد الحميد بسيوني، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، ويحاول الهروب من مراكز الهبوط قدر المستطاع.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.