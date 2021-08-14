موعد مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف الزمالك في ستاد القاهرة الدولي وادي دجلة يوم الثلاثاء القادم 17 أغسطس 2021، وذلك في مباراة من الجولة 31 في الدوري المصري 2021.

فاز نادي الزمالك على الإسماعيلي في ديربي أولاد العم في المباراة الأخيرة له في الدوري، وأصبح رصيده 70 نقطة في الصدارة وحافظ على فارق النقاط بينه وبين الأهلي الوصيف.

انتهت مباراة وادي دجلة الأخيرة بالتعادل السلبي مع الاتحاد السكندري، ويحتاج الفريق لكل نقطة في المباريات القادمة حيث يتواجد في منطقة الهبوط، وتحديدًا في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، والفارق بينه وبين البنك الأهلي آخر الأندية خارج منطقة الخطر هو 4 نقاط.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة؟

تقام مباراة الزمالك ووادي دجلة يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ووادي دجلة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.