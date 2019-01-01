موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز فى نهائي كأس مصر2019.

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز فى نهائي من كأس مصر 2019

محمد مصطفي

يستضيف ‏ملعب برج العرب مباراة قوية تجمع بين الزمالك وبيراميدز، وذلك يوم الأحد 8 سبتمبر 2019، الموافق 9 محرم 1441 هجريًا، وذلك في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر 2019.

خطف أبناء ميت عقبة بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر 2019، وجاء ذلك بعد انتصاره على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات نصف نهائي البطولة، استهل الزمالك مشواره فى كأس مصر بعد أن استطاع تحقيق الفوز على مركز شباب منية سمنود بهدف نظيف فى دور الـ32 من المسابقة، ثم انتصر بهدفين دورد على فريق الإنتاج الحربي فى دور الـ16، ثم تغلب على مصر المقاصة بهدف نظيف،في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب، ليتأهل لملاقه "زعيم الثغر" وينجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز والعبور إلى المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، نجح بيراميدز فى التأهل إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على نظيره بتروجيت بهدفين دون رد فى نصف نهائي البطولة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بتروسبورت"، استهل الفريق مشواره بكأس مصر بالفوز على طنطا 3-2 فى دور الـ32، ثم أطاح بحامل لقب الدوري المصري الموسم الماضي النادي الأهلي من دور الـ16، بعد الفوز عليه بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد .

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موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك - بيراميدز ملعب برج العرب الأحد 8 سبتمبر 2019،

9 محرم1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لم يحدد ON SPORT



