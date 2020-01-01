موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري، والمقرر أن تقام على ستاد أسوان..

يخوض نادي الزمالك لقاء الجولة ال٢٨ من الدوري المصري الممتاز أمام نادي أسوان.

وقد فجر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مفاجأة مدوية لجماهير القلعة البيضاء بعد أن قرر دفع الشرط الجزائي والرحيل عن النادي، يراقب متابعي الفارس الأبيض المباراة ويريدون الاطمئنان على آداء الفريق، وخاصة اقتراب مباراة نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

بينما في الجانب الآخر يلعب زهرة الجنوب صاحب المركز التاسع بروح عالية جدًا، بعد فوزه الكبير على نادي طنطا بأربع أهداف دون رد، ويقدم آداء متميز تحت قيادة الكابتن أحمد كشري في الفترة الأخيرة

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد أسوان والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك وأسوان؟

يلتقي الزمالك مع أسوان مساء الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020، على ستاد أسوان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد أسوان على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.